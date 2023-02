Krzysztof Ibisz znów zostanie ojcem? Mówi o córce! "To było moje marzenie i..."

W połowie września Krzysztof Ibisz powitał na świecie swoje trzecie dziecko i pierwsze z małżeństwa z Joanną Kudzbalską. Prezenter ma już trzech synów: dorosłego już Maksymiliana, nastoletniego Vincenta oraz zaledwie kilkumiesięcznego Borysa. Gwiazdor nie ukrywa, że marzy mu się jeszcze córka. W najnowszym wywiadzie dziennikarz stwierdził, że nic nie jest stracone. Będzie kolejna pociecha? Zobaczcie, co powiedział Krzysztof Ibisz!

Krzysztof Ibisz doczekał się trzech synów z trzech.. Okazuje się, że gwiazdor Polsatu marzy o tym, by mieć jeszcze córkę. Prezenter gościł ostatnio w podcaście Damiana Michałowskiego, gdzie wyznał, że w kwestii powiększenia rodziny ostatnie słowo jeszcze nie zostało powiedziane.

57-letni prowadzący stwierdził, że choć płeć dziecka ostatecznie nie ma żadnego znaczenia, to jednak gdzieś w środku zawsze marzył o córeczce.

- To, żeby córka pojawiła się na świecie, to było moje marzenie i jeszcze ono jest... Natomiast nie masz na to wpływu i miłością obdarzasz czy to chłopiec, czy dziewczynka. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale to marzenie jest, nie będę ukrywał - przekazał Krzysztof Ibisz.