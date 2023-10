Krzysztof Ibisz zafundował swojemu najstarszemu synowi wyjazd do Kopenhagi, czym szybko pochwalił się w sieci. Internauci nie mogą napatrzeć się na Maksymiliana, który z biegiem lat coraz bardziej przypomina swojego tatę.

Ma 58 lat, nie tak dawno wziął trzeci ślub i jest czołowym polskim prezenterem - Krzysztofa Ibisza chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. On sam zresztą lubi o sobie przypomnieć, chociażby za pomocą Instagrama, gdzie pozostaje bardzo aktywny.

Dzieli się tam najciekawszymi wydarzeniami z życia zawodowego, ale i prywatnego. Nic więc dziwnego, że prędko wrzucił tam fotkę z synem z zagranicznego wyjazdu. Krzysztof Ibisz doczekał się trzech pociech - Maksymiliana, który jest owocem jego związku z Anną Zejdler, Vincenta, który zrodził się z małżeństwa z Anną Nowak i Borysa, który przyszedł na świat w ubiegłym roku jako syn Krzysztofa i jego trzeciej żony Joanny.

Zobacz także: Krzysztof Ibisz świętuje drugą rocznicę ślubu. Wybrał bardzo nietypowe miejsce

Początkowo to najmłodsza pociecha budziła największe sensacje, ale teraz o jego pierworodnym mówi się najwięcej. Krzysztof Ibisz pokazał na Instagramie fotkę prosto z Danii, gdzie zabrał Maksa na mecz piłki nożnej.

Już widzimy kibiców z białoniebieskimi szalikami, ale my z Maksem będziemy głośniejsi???? Wygramy⚽️

P.S. no … niestety Duńczycy są jeszcze bardziej zadowoleni, ale to się zmieni podczas rewanżu w Kopenhadze????