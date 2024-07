Nowy program TVP 2 - "SuperSTARcie", który jest odpowiedzią na konkurencyjne show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", miał być wielkim hitem stacji. Niestety, wyniki oglądalności mówią same za siebie. Program nie przyciąga nawet miliona osób. Produkcja ma jednak na to wytłumaczenie. Przypomnijmy: "SuperSTARcie" nie przyciąga widzów. TVP tłumaczy się z fatalnej oglądalności

W programie wśród gwiazd można zobaczyć m.in. Nataszę Urbańską czy Rafała Brzozowskiego. W ostatnim odcinku z show pożegnała się Reni Jusis, dla której miał być to wielki powrót na szczyt. Niestety, "SuperSTARcie" nie zyskało popularności wśród widzów. Ponadto, wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej nie zostawia na uczestnikach suchej nitki. Jedną z nich jest lider zespołu "Strachy na Lachy" - Krzysztof Grabaż Grabowski:

Wróciłem do hotelu. Włączyłem telewizor, Dwójka. Show "Superstarcie"... Wśród uczestników: Titus, Szcześniak, Reni Jusis - artyści pełną gębą - biorą udział w konkursie (!!!), telewidze ''''''''głosują'''''''', który z artystów ma odpaść... k...a, nie kumam ich... jak nisko można upaść by dać się wciągnąć w takie szkaradziejstwo... siedzę i zadaję sobie pytanie: na ch... im to... propozycji sensownych odpowiedzi: brak... świat głupieje w oczach, brrrrr - napisał na Facebooku.