Denny Laine był współzałożycielem zespołów The Moody Blues i Wings, który założył z Paulem i Lindą McCartneyami. W tym samym roku, wydali swój debiutancki album "Wild Life", a następnie w 1973 roku kolejny album "Red Rose Speedway". Brytyjski muzyk w ostatnim czasie cierpiał na poważną chorobę płuc. We wtorek żona Laine'a potwierdziła jego śmierć w poście na Facebooku.

Denny Laine zmarł 5 grudnia rano. Muzyk w poprzednim tygodniu przebywał na oddziale intensywnej terapii, gdzie był podłączonym do respiratora. Cierpiał na śródmiąższową chorobę płuc, które występuje wyłącznie u palaczy tytoniu.

Mój świat nigdy nie będzie taki sam. Denny był niesamowicie cudowną osobą, bardzo kochającą i słodką. Sprawił, że moje dni były kolorowe, zabawne i pełne życia – zupełnie jak on (...) Dziękuję, kochanie, za to, że mnie kochasz, za cały śmiech, przyjaźń, zabawę i za to, że poprosiłaś mnie, żebym została twoją żoną. Zawsze będę cię kochała

- dodała żona muzyka.