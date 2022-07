Ostatni czas nie należał do najłatwiejszych w życiu Sebastiana Fabijańskiego. Wszystko ze względu na medialne rozstanie ze swoją dotychczasową partnerką, Maffashion i liczne dramaty z tym związane. Ostatecznie aktor postanowił milczeć i zniknąć z mediów społecznościowych. Wówczas fani zasypali go licznymi słowami wsparcia.

Kiedy Sebastian Fabijański przyznał się do brania narkotyków i afery z Rafalalą, w sieci wybuchła prawdziwa burza. Niedługo potem Maffashion potwierdziła rozstanie z Sebastianem Fabijańskim, wydając oficjalne oświadczenie, a na jaw zaczęły wychodzić inne doniesienia - między innymi o romansie popularnej influencerki. Wówczas internetowa wojna przybierała na sile, a byli partnerzy wymieniali się nowymi oświadczeniami. Jednak kiedy Rafalala wypowiedziała się na temat dziecka popularnej pary, zarówno Maffashion, jak i Sebastian Fabijański uznali, że to zdecydowanie za dużo. Wówczas Maffashion w mocnych słowach zareagowała na oburzające wypowiedzi Rafalali, a aktor postanowił wycofać się z medialnego życia. Pod jego ostatnim postem posypały się liczne komentarze wsparcia:

Okazuje się, że po tym jak internauci ostro skrytykowali Maffashion, fani zachęcają Sebastiana Fabijańskiego do tego, aby walczył o swojego syna:

- Bo trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść.. Jak tak obserwuję co się dzieje wokół to dochodzę do wniosku, że strasznie smutny jest ten Wasz świat celebrytów. Wszystko na pokaz, a w środku rozpierducha.. Pieniądze szczęścia nie dają.. Proszę wyłączyć social media i zacząć żyć, najpiękniej jak się tylko da, bo jest dla kogo. Tata to pierwszy bohater syna! 🦸‍♀️Bądź bohaterem dla tego małego brzdąca, nie poddawaj się! Czasu się nie cofnie, ale skup się na tym, co w życiu najważniejsze i zrób wszystko żeby po raz kolejny tego nie spieprzyć...

- Ej ,masz syna pamiętaj! Ten chłopiec potrzebuje Ciebie bez względu na to co się stało!

- Chłopie co by się nie działo, jak bardzo nie czułbyś się na dnie, wyładuj złe emocje i zapie*dalaj po swoje. Masz dla kogo walczyć 🔥 wszystkiego dobrego, jeszcze będzie pięknie 🙌

- Nie ma takich problemów których nie da się rozwiązać. Chłopie błędy popełnia się by wyciągnąć z nich wnioski i tyle. Głowa do góry. Syf zaraz przycichnie a syn zawsze będzie cię potrzebować. Najgorszego co można by teraz zrobić to go pozostawić.