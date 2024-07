Krzysztof Gojdź pokazał zaskakujące zdjęcie z wakacji. Słynny lekarz gwiazd odpoczywa aktualnie w Tajlandii, do której jeździ kilka razy w roku, także ze względu na wykłady. Tym razem jednak oddał się błogiemu lenistwu w towarzystwie... innego faceta. Gojdź pokazał zdjęcie dwóch par męskich nóg, a obok nich... kieliszki z szampanem! Prowokacja czy coming out? Krzysztof dodał ważny wpis o tolerancji:

Tajlandia. Kraj różnorodności. Ludzie kochający życie i innych. Bez względu na przekonania religijne, orientację polityczną czy seksualną. To tutaj jest największa ilość ludzi transpłciowych. Nikt nie ukrywa się ze swoją naturą czy upodobaniami. To tutaj ludzie są zawsze uśmiechnięci i cieszący się każdym dniem. To tutaj ludzie są sobą, bo najważniejsze jest piękno duszy. Cieszą się każdą chwilą. To z nich wielu w Polsce powinno brać przykład jak żyć bez nienawiści i zawiści, jak KOCHAĆ oraz czym jest TOLERANCJA... Jestem tu kilka razy w roku. Teraz wiem dlaczego mnie tu ciągnie. Bo kocham ludzi, życie, WOLNOŚĆ WYBORU I SŁOWA. - pisze Gojdź.