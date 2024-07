Krystyna Pawłowicz pojawiała się na imprezie Playboya?! Pani poseł rzadko bywa na warszawskich salonach. Czyżby teraz postanowiła zabawić się na imprezie magazynu dla panów u boku Magdy Gessler, Oli Ciupy czy Macademian Girl? Nie! Posłanka nie przyszła na imprezę magazynu, a po prostu dała się sfotografować w okolicy Villi Foksal, gdzie odbywała się impreza. Co tam robiła? Nie wiadomo, ale obecność kontrowersyjnej pani polityk nie umknęła uwadze fotoreporterów! Krystyna Pawłowicz wydawała się być bardzo zadowolona zainteresowaniem jej osobą. Nie zdecydowała się jednak na pozowanie do zdjęć z innymi gwiazdami, obecnymi na imprezie. Posłanka PiS postawiła na zachowawczą, stonowaną stylizację. Miała na sobie granatową sukienkę w kwiaty. Jednak w jej stroju pojawił się pewien ekstrawagancki, zgodny z najnowszymi trendami akcent. Były to metaliczne dodatki - torebka oraz czółenka ze srebrnym połyskiem. Naszym zdaniem, Krystyna Pawłowicz błyszczała tego wieczoru. Kto wie, być może wkrótce będziemy ją widywać częściej na czerwonym dywanie. ;)

