Paulina Krupińska jako bodaj jedyna z polskich znanych osób pochwaliła się zdjęciem z Donaldem Trumpem, który właśnie wygrał wybory prezydenckie w USA. Co napisała przy zdjęciu?

Reklama

Zdjęcie zrobione równo 3 lata temu! Właśnie dzisiaj przypomniał mi o nim FB. Przypadek? ????

#donaldtrump - czytamy na Instagramie Krupińskiej.

Internauci nie są zachwyceni, że Krupińska chwali się takim zdjęciem. Delikatnie zwracają jej uwagę, że powinna je usunąć.

Na twoim miejscu bym je wyrzucił... Nie ma się czym chwalić Ojej. Nie chwalilabym sie takim zdjeciem.... - piszą Krupińskiej internauci.

Donald Trump zasłynął podczas kampanii m.in. ze swoich szowinistycznych i seksistowskich poglądów. Wiele kobiet oskarżało go o niestosowne zachowanie. Dlatego wiele pań nie pała do niego sympatią. A Wy co sądzicie o nowym prezydencie USA?

Zobacz także: Donald Trump nowym prezydentem USA! Polskie gwiazdy w szoku! Nie brakuje gorzkich komentarzy...

Zobacz także

Donald Trump będzie teraz rządził w Białym domu.

Reklama

Donald Trump wygrał z Hillary Clinton wybory prezydenckie w USA.