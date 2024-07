Paulina Krupińska kwitnie! Miss zdecydowanie poczuła wiosnę - co widać na zdjęciach poniżej! Paulina na otwarcie nowego butiku w Warszawie wybrała bardzo wiosenną stylizację. Co założyła? Krupińska postawiła na zwiewną sukienkę z delikatnym kwiatowym wzorem. Na sukienkę zarzuciła szary połyskujący trencz. Stylizację dopełniła bardzo delikatna biżuteria - kolczyki oraz naszyjnik. Do tego prosta torebka... i te buty!

Czt czerwone szpilki pasowały do stylizacji Pauliny? Intensywny kolor miał najprawdopodobniej przełamać delikatne kolory u góry. Ale czy się sprawdziło? Oceńcie sami.

A wam jak się podoba stylizacja Pauliny?

Wiosenna, prawda?

