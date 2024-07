Chociaż od rozstania Edyty Górniak i Dariusza Krupy minęło już wiele czasu, to były mąż artystki do tej pory nie chce potwierdzić w mediach czy spotyka się z modelką, Izą Adamczyk. Po długim i głośnym rozwodzie muzyk ponoć w jej ramionach odnalazł pocieszenie. Jednak para konsekwentnie milczy i nie komentuje plotek na swój temat.

Być może już wkrótce wszystko się zmieni, bowiem jak twierdzi „Super Express” modelka urodziła dziecko! Jak zauważa taboid, na Facebooku pojawiły się pierwsze gratulacje dla młodej mamy i Krupy, co z pewnością może oznaczać, że para została rodzicami!

Jeżeli Krupa po raz drugi został ojcem, to trudno będzie mu teraz ukrywać ten fakt przed światem!

Myślicie, że Edyta zadzwoniła z gratulacjami?

