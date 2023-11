Joanna Krupa lada moment po raz pierwszy zostanie mamą. 40-latka jest w zaawansowanej ciąży, ale nie zwalnia tempa i nadal pracuje przy programie TVN - "Top Model". Gwiazda czuje się świetnie, co widać po filmikach, które umieszcza w sieci. Ale czy Joasia ma jakieś kaprysy ciążowe? Na to pytanie odpowiedział przyjaciel modelki, Michał Piróg. Tancerz w rozmowie z dziennikarką zasugerował nawet, jakiej płci jest maleństwo modelki. Czy 40-latka urodzi chłopca a może dziewczynkę? Zobaczcie!

Reklama

Kto zostanie ojcem chrzestnym dziecka Joanny Krupy?

Joanna Krupa szczęśliwą nowiną z fanami podzieliła się w maju tego roku. Celebrytka na kanapach "Dzień Dobry TVN" wyznała, że zostanie mamą. Zrobiła to w wyjątkowym dniu, bo w Dzień Matki. Za rok Joanna Krupa to święto spędzi ze swoją córką lub synkiem. Gwiazda wciąż nie zdradziła fanom płci swojego dziecka. Prawdopodobnie tak jak inne celebrytki zrobi to dopiero po przyjściu na świat pociechy.

Jak wyżej pisaliśmy, Joasia wciąż pracuje przy programie "Top Model". Celebrytka stara się być tak dużo jak może na planie, choć nie zawsze jej to wychodzi.

- Odczuwam, że Asia jest w ciąży, bo dużo rzadziej się z nią widzę, niż w poprzednich edycjach, bo zazwyczaj to my najwięcej byliśmy na planie, teraz się widujemy dużo rzadziej Ale jest pełne wsparcie z mojej strony. Ale czekam na małego "Krupo-potworka". Zawsze mówię "potworka" - tak sympatycznie postrzegam - wyznał Michał Piróg w rozmowie z "Plotek.pl".

Zobacz także: Joanna Krupa tańczy z ciążowym brzuszkiem! Modelka pokazała zabawne wideo...

Zapytany przez dziennikarkę o to, czy chciałby zostać ojcem chrzestnym dziecka Krupy, celebryta wyznał, że nie. Skąd taka decyzja?

Ja już raz zostałem chrzestnym i zobowiązałem się, że jeżeli cokolwiek by się wydarzyło i dziecko byłoby ze mną, to musiałbym wychowywać je w wierze określonej przez rodziców. A to dla mnie nie byłoby takie oczywiste i łatwe. Zresztą to chyba nie jest mile widziane przez sam Kościół, bo Asia jest katoliczką, żeby osoba homoseksualna sprawowała taką pieczę - powiedział Michał.

Michał Piróg otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej i wierze, mianowicie choreograf wyznaje judaizm. Czy inna religia jest problemem, aby celebryta został ojcem chrzestnym dziecka Krupy? Co myślicie?

Joanna i Michał są przyjaciółmi

eastnews

Joanna Krupa urodzi w listopadzie