Kreska wróciła do łask! Za pomocą kredki lub eyelinera możemy zrobić prawdziwe czary-mary. Dzięki dobrze namalowanej kresce oko staje się wyraźniejsze, podkreślone i nabiera ładnego kształtu. Kreski malowały Brigitte Bardot, Marylin Monroe i Elisabeth Taylor. Od lat nie ruszają się bez nich Gwen Stefani, czy Dita Von Teese. Dziś maluje prawie każda gwiazda, która chce wyglądać kobieco i modnie.

Kreska może występować solo lub w połączeniu z delikatnym cieniowaniem powiek. Ultramodne są także całe makijaże powiek złożone z kresek, które tworzą graficzne wzory - zanim jednak zaczniesz eksperymentować, warto nabrać wprawy.

DKNY, Costume National, Anny Sui, Yurkievich, Manish Arora. Fall-Winter 2011-2012

Trendy z lat 60. można było zauważyć na jesienno-zimowych wybiegach, ale będą one także obecne wiosną. Jednym z takich trendów jest właśnie kocie oko podkeślone kreską. Nasza makijażystka, Kasia Gajewska pokaże jak krok po kroku narysować idealną linię. Jej sprawdzonym sposobem jest użycie eyelinera w żelu i pędzelka.

Jeśli jednak nie przepadasz za tego rodzaju sposobem nakładania kresek, firmy kosmetyczne mają wiele produktów do malowania kresek. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! Nasza redakcja jest zachwycona eyelinerem od Rouge Bunny Rouge, forma pisaka sprawia, że nawet w niezbyt wyćwiczonej dłoni udaje się namalować równą kreskę. Ciekawą propozycją jest także eyeliner od L'Oreal Paris - SuperLiner Luminizer, który ma cienkutką końcówkę wykonaną z małej gąbeczki, co pozwala pewnie narysować kreskę bez rozmazywania. Innowacyjny produkt wprowadziła także marka Delia, której końcówka jest wykonana z małej szczoteczki.

Na kolażu: Pędzel 31T Inglot 23 zł, Super Liner Luminizer L'Oreal Paris ok. 45 zł, AMC Konturówka do Powiek w Żelu Inglot 32 zł, eyeliner ze szczoteczką Onyx Delia ok. 9,50, eyeliner w słoiczku Avon 24 zł, eyeliner w słoiczku Fluidline MAC 70 zł, eyeliner we flamastrze Extralasting Avon 31 zł, eyeliner w kremie Smashbox 115 zł, eyeliner we flamastrze Rouge Bunny Rouge 89 zł, Pędzel 30T Inglot 22 zł, pędzel MAC 90 zł

Wypróbujcie sposób KatOsu, z jej filmikiem nawet nam udało się to zrobić!

