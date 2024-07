Na imprezie ELLE’s Women in Hollywood, zjawiły się gwiazdy w boskich kreacjach! Na czerwonym dywanie można było podziwiać Jenifer Aniston, w zjawiskowej, połyskującej sukience z głębokim dekoltem. Oprócz niej celebrytki wybrały na tę okazję długie suknie, te do kolana, a nawet jak to było w przypadku Reese Witherspoon – garnitur.

Wieczorowe kreacje aż do ziemi zaprezentowały m.in. najsłynniejsza stylistka Rachel Zoe, siostra bliźniaczek Olsen – Elizabeth, oraz Nicole Richie.



Na koktajlową długość zdecydowały się Katherine Heigl, Michelle Pfeiffer i Robin Wright Penn.



Która gwiazda, według Ciebie prezentowała się najpiękniej?

