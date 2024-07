Związek Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka nie przestaje wzbudzać emocji. Życie pary aktorów to jeden z ulubionych tematów tabloidów, które chętnie rozpisują się o rzekomych perypetiach zakochanych. Czasami jednak zdarza im się popuścić wodzę fantazji, co spotyka się ze zdecydowanym protestem ze strony samych zainteresowanych. Przypomnijmy: Wściekła Włodarczyk idzie do sądu. Nie mogła uwierzyć w to co zobaczyła

Para nie stroni od kontaktu z mediami, szczególnie w ostatnim czasie. Krawczyk udzielił właśnie obszernego wywiadu dwutygodnikowi "Show", w którym opowiada o byciu rockmanem i karierze muzycznej, której zamierza się teraz poświęcić. Oczywiście nie mogło też zabraknąć tematów związanych z jego życiem prywatnym. Mikołaj zdradził, że wraz z Agnieszką urządzili już pokój dla jego synów ze związku z Anetą Zając. Para kupiła niedawno nowy dom .



Show: Urządziliście już pokój dla twoich synów? Krawczyk: Tak, mają swój pokój. Więcej nic o nich nie powiem. Oni sam o sobie opowiedzą, kiedy dorosną i będą chcieli rozmawiać z prasą. Znowu mnie wciągasz w prywatną rozmowę! Nie lubię tego. Wiem, że jestem osobą publiczną, ale nie zgadzam się na prześwietlanie i ingerowanie w moje życie. Szczególnie kiedy są ze mną moje dzieci lub rozmowa ich dotyczy.

Aktor zastrzega jednak, że nie toleruje ingerencji prasy w życie jego pociech. Niedawno szerokim echem odbiło się nagranie, na którym widać, jak Krawczyk atakuje jednego z paparazzi. Zobacz: Nagrano bójkę gwiazdora z paparazzi. Internauci: To Mikołaj Krawczyk?



Nie pozwolę na zaszczuwanie moich synów i traktowania ich jak zwierzyny. Mam zarejestrowaną prawdziwą wersję tamtego zdarzenia. Sytuacje z paparazzi są uciążliwe, muszę się zabezpieczać - tłumaczy w "Show".

Krawczyk zasugerował też w rozmowie, że plotki o jego ślubie z Włodarczyk mogą być prawdziwe.



Show: Przyszliście na konferencję Polsatu z obrączkami na placach, choć żadnego ślubu nie było. Krawczyk: A skąd pewność, że tego ślubu nie było? Nie widzę powodu upubliczniania takich informacji.

Myślicie, że naprawdę wzięli ślub? Czy to tylko przemyślana gra z tabloidami?

