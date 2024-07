Razem ratują bezdomne psy, i biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt.. Ale to nie wszystko! Ostatnio Agnieszka Włodarczyk (35) i Mikołaj Krawczyk (34) wystąpili w kampanii reklamowej butów. A wcześniej byli gośćmi programu „Hell’s Kitchen”. Oba projekty okazały się dla nich strzałem w dziesiątkę.

A jak układa im się w związku, w końcu portale regularnie piszą, że para się rozstała, a oni nie dementują tych plotek...

A po co? To są zawsze wygrane sprawy. Jesteśmy pewni swoich uczuć, wiemy, jak wygląda nasza codzienność, i to nam wystarczy - mówi nam Mikołaj Krawczyk.