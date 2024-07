Robert Kozyra, który słynie z kontrowersyjnych i ostrych wypowiedzi znowu o sobie przypomniał. Juror programu „Mam talent” postanowił skomentować polski show-biznes. W dzisiejszym „Dzień Dobry TVN” Kozyra skrytykował Natalię Lesz i Edytę Górniak. Co zarzuca im Kozyra?

- Osoby, które są uznawane za gwiazdy w Polsce nie reprezentują sobą wiele, nie mają wielkiego talentu, tylko z kilkoma wyjątkami. Ja ubolewam nad tym, ze ktoś kto jest plastikowy, nie potrafi śpiewać, tylko jest chamski, udziela kontrowersyjnych wywiadów może być na okładkach wszystkich gazet, a ktoś kto ma talent i głos nie. Przykład Natalii Lesz, o której źle mówiłem w Sopocie. Rzeczywiście nie potrafiła śpiewać i mimo, że od tego momentu minęło wiele czasu to się okazało, że nie zrobiła żadnej kariery, nie ma żadnej piosenki…- stwierdził Kozyra.

Dziennikarz skrytykował również Edytę Górniak, której podobnie jak Natalii Lesz zarzuca produkcję kiepskich utworów.

- To samo jest z Górniak, która idzie od ściany do ściany i nie wie co ma zaśpiewać. Mimo, że ma głos to przecież ludzie nie będą cały czas słuchać „To nie ja byłam Ewą”- dodał juror.

Ostre wypowiedzi Roberta Kozyry z pewnością nie spodobają się artystkom, które już nie raz musiał zmierzyć się z krytyką muzycznego eksperta.

Zgadzacie się z opinią Kozyry?

Reklama