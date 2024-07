1 z 5

Małgorzata Kożuchowska skończyła pracę na planie "Drugiej szansy" oraz "Rodzinki.pl" i pojechała na upragnione wakacje. La Palmas - napisała pod jednym ze zdjęć, czyli wygląda na to, że Kożuchowska wybrała gorącą Hiszpanię na swój urlop.

Co robi Małgorzata Kożuchowska na wakacjach? Biega, opala się, podziwia kwiaty, cieszy się piękną słoneczną pogodą. Choć u nas w Polsce zrobiło się równie pięknie i słonecznie. Jednak po miesiącach intensywniej pracy na dwóch planach seriali jednocześnie, aktorka chciała z rodziną oderwać się od wszystkiego. Małgorzata planuje jednak wrócić na święta do Polski. Zobacz zdjęcia z wakacji Małgosi... My już zazdrościmy.

