Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" przebywa na dwutygodniowych wakacjach na Dominikanie. Do tej pory influencerka relacjonowała na bieżąco rajski urlop, ale ostatnio zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz tłumaczy się z kilkudniowej nieobecności. Okazuje się, że to był trudny czas dla Anny Bardowskiej... Co tam się wydarzyło?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła, co zepsuło jej rajskie wakacje

Rajskie wakacje Anny Bardowskiej powoli dobiegają końca. Para nie tylko odpoczywa, zwiedza, ale wzięła też udział w rodzinnej sesji zdjęciowej. Influencerka nie ukrywa, że naprawdę odpoczywa od codziennych obowiązków, ale ostatnio wydarzyło się coś nieoczekiwanego i cała rodzina Anny Bardowskiej rozchorowała się. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej pisze wprost, że każdy z nich walczył z wysoką gorączką...

Zamilkłam na kilka dni, 'coś' nas dopadło. Każdy po kolei miał wysoką gorączkę. Na szczęście wychodzimy na prostą. napisała Anna Bardowska.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" będąc na wakacjach, pokazuje mnóstwo wspólnych zdjęć z mężem. Zdecydowała się nawet na opublikowanie romantycznego zdjęcia z Grzegorzem. Internauci są zachwyceni romantycznymi kadrami i piszą wprost:

Piękne widoki, szczęśliwa para

Jak zawsze super zdjęcia dużo miłości od was bije

Pięknie i oby taki ogień miłości wam towarzyszył zawsze

