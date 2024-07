Tamara Arciuch wygrała walkę z hejterem, który życzył śmierci jej nienarodzonemu dziecku! Ciężarna aktorka mogła liczyć na wsparcie partnera, Bartka Kasprzykowskiego, który pomógł jej zająć się sprawą. Internauta został namierzony przez policję i na pewno poniesie konsekwencje. O sukcesie aktorskiej pary napisała Karolina Korwin Piotrowska, dla której cała historia bardzo wiele znaczy. Sama bowiem na co dzień musi stawić czoła hejterom, którzy wyzywają ją i grożą:

To arcyważny news. Hejterzy internetowi są coraz mniej bezkarni. To już nie jest tak, że siedzicie sobie w waszych smutnych, szarych domach i bezkarnie wylewacie na innych swoją życiową frustrację i wrodzoną nienawiść. Co prawda nadal, co sama przechodziłam kilka razy, na Policji sprawy takie umarza się, ale na szczęście jest coraz więcej przykładów wyłapywania hejterów. Nie tylko IP jest śladem, jest wiele sposobów. Nie jesteście już bezkarni. Wasze chamstwo nie jest nieograniczone. Oby Minister Sprawiedliwości, jak obiecywał, wziął się za to zjawisko na poważnie. Brawo dla Tamary Arciuch.