Kora straci pracę w "Must be the music"? Artystka, która nadal potrzebuje ogromnych kwot na leczenie nowotworu, może znaleźć się w trudnej sytuacji. Miesięczna kuracja gwiazdy to koszt rzęczu 24 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu fanów i ludzi dobrej woli, gwieździe udało się zebrać 72 tysiące złotych. Jednak Kora być może wkrótce może mieć kolejny problem finansowy.

"Must be the music" zniknie z anteny?

Jak napisał "Super Express", Polsat zastanawia się nad kontynuacją show "Must be the music". Wokalistka występuje w programie w roli jurorki. Utrata pracy, w oboliczu walki z rakiem, może okazać się dla niej bardzo problematyczna. Jak pisze tabloid, powołując się na informację z działu PR Polsatu, nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie kolejnej edycji "Must be the music". Na stronie intetnetowej stacji pojawiała się natomiast sonda dla widzów, w której zapytano, czy powinien powstać następny sezon, a może przyszła pora na przerwę i definitywne pożegnanie z programem.

Przypomnijmy, że Kora od trzech lat zmaga się z nowotworem jajnika. Gwiazda przymuje lek o nazwie olaparibem, który nie jest redundowany przez NFZ. Ma on zapobiec nawrotowi choroby. Artyska finansuje swoje leczenia sama. Preparat będzie musiała przyjmować do końca życia. Czeka również na decyzję NFZ w sprawie leku. W czerwcu ma być ogłoszona decyzja, czy olaparib znajdzie się w końcu na liście leków refundowanych. Wkrótce dowiemy się pewnie również, czy dalej z "Must be the music". Będziemy trzymać kciuki za Korę!

Stacja zastanawia się nad kontynuowaniem programu.