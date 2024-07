Kora Jackowska przyznała, że nie stać jej na drogą terapię, która pomogłaby jej wrócić do zdrowia. Piosenkarka wciąż zmaga się z konsekwencjami choroby nowotworowej jajników. Ostatnio informowaliśmy, że Kora mogłaby stosować leki, które w Polsce niestety nie są refundowane. Koszt takiej kuracji to 18 tysięcy miesięcznie. Gwiazda, w rozmowie z Faktem zdradziła, że nie stać jej na leczenie.

Jest lek nowej generacji, który działa na poziomie genów, sama tego nie umiem wytłumaczyć. Może pomóc mnie i osobom, które mają taką samą formę raka. Został dla nas stworzony, ale nie jest w Polsce refundowany (...) mnie nie stać na ten lek. Mogłabym go brać do końca życia, ale moje uposażenie majątkowe na to nie pozwala. Nawet jakbym wszystko sprzedała, to nie wiem, czy byłoby mnie stać przy dłuższym zażywaniu - mówi w "Fakcie".