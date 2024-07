Piątkowy poranek przyniósł sensacyjne doniesienia "Faktu", według których wytwórnia Dody rozwiązała z nią kontrakt, a sama artystka raczej nieprędko nagra nowy album. Powodem takiego stanu miała być jej artystyczna niemoc. Piosenkarka i jej management jednak szybko zdementowały te informacje. Przypomnijmy: Wytwórnia zerwała kontrakt płytowy z Dodą? Mamy odpowiedź gwiazdy

Spekulacje tabloidu zaszły jednak tak daleko, że do całej sprawy postanowiła ustosunkować się też wytwórnia Warner Music Poland, z którą związana jest Doda. Co więcej, głos zabrał sam prezes firmy, Piotr Kabaj. W specjalnym oświadczeniu wystosowanym do mediów, Kabaj poinformował wszystkich, że umowa z Rabczewską nie została rozwiązana, a ona sama niebawem wchodzi do studia, aby nagrywać nowe utwory. Z jego wypowiedzi wynika też, że na efekty jej pracy nie będziemy musieli czekać zbyt długo.



Nie zerwaliśmy obowiązującego kontraktu z Dodą. Wspólnie pracujemy nad nowymi piosenkami, Dorota w najbliższym czasie wchodzi do studia i będzie nagrywać kolejne single - komentuje Kabaj.

To chyba już koniec afery z kontraktem Dody. Myślicie, że takich historii będzie więcej?

