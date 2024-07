Konrad Czerniak, polski pływak, który miał szansę na medal w Rio, miał popłynąć w wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym. Okazało się, że jednak nie popłynął. Dlaczego? Ponieważ ktoś z Polskiego Związku Pływackiego go nie zgłosił! Niedopatrzenie? Głupota? Całą sytuację opisał na Facebooku sam pływak.

Cześć. Mam niemiłą informacje dla wszystkich którzy czekają na mój start na 100 dowolnym - nie popłynę. Nie była to moja decyzja ani mojego Trenera. Dowiedziałem się o tym od mojej siostry dzień przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich. Informacja ta zwaliła mnie z nóg, nie życzę nikomu takiej sytuacji i mam nadzieje że się to nigdy nie powtórzy. Trenuje pływanie od 20 lat, reprezentuje Polskę, prawie całe życie podporządkowałem mu po to aby ścigać się z najlepszymi a prawo do startu na Igrzyskach Olimpijskich odebrał mi ktoś z PZP przez "niedopatrzenie" , "pomyłkę", sytuacje jeszcze nie wyjaśnioną - napisał Konrad Czerniak na Facebooku.