Od kilku miesięcy tabloidy rozpisują się o zakończeniu związku Izabeli Marcinkiewicz i Kazimierza Marcinkiewicza. Para od dłuższego czasu przeżywała kryzys, ale niechętnie o tym mówiła w kolorowej prasie. Co prawda rzadko razem pokazywali się na salonach, ale po wypadku jakiego ukochana byłego premiera doznała przed świętami mogliśmy obserwować zatroskanego jej stanem zdrowia polityka. Zobacz: Isabel Marcinkiewicz miała wypadek! Jej stan jest poważny

Po tym jak stan zdrowia Isabel sie polepszył i wyszła ze szpitala postanowiła udzielić przełomowego wywiadu. Jak sama przyznała okres, kiedy musiała leżeć w łóżku pozwolił jej zrozumieć i przemyśleć kwestie związane z jej małżeństwem. W rozmowe z Super Expressem nie kryła swojego rozczarowania mężem i bez ogródek opowiedziała o tym, co ich łączyło. Wyznała, że były premier chciał "wylansować" się na jej wypadku i dlatego często odwiedzał ją w szpitalu. Marcinkiewicz była zasmucona faktem, że ukochany nie okazuje jej miłości:

W szpitalu pojawił się co prawda dość szybko. Chyba zadzwonił na mój telefon, ktoś odebrał i powiedział, że był wypadek. Jak go zobaczyłam, od razu poczułam niechęć. Nie usłyszałam od niego, że wszystko będzie dobrze. Nie pamiętam, kiedy ostatnio powiedział, że mnie kocha. I tak było za każdym razem. Nie czułam jego wsparcia! Pojawiał się w szpitalu tylko po to, by grać kochającego męża, by powstały zdjęcia i dlatego, że to miejsce publiczne i każdy patrzy. I za każdym razem powtarzał: znowu prześladują mnie ci paparazzi. (...) On na tym wypadku się lansował. Pewnego dnia przyszedł i zaczął nachylać się nad łóżkiem przy oknie. Potem okazało się, że powstały zdjęcia. A pytałam go wtedy, dlaczego pozuje, skoro wie, że są fotoreporterzy.