W ostatnim czasie Roksana Węgiel coraz bardziej otwiera się na tematy osobiste. Opowiedziała już o ślubie z Kevinem Mglejem, tłumacząc, dlaczego na ślubnym kobiercu chcą stanąć już teraz, a potem wyznała poruszającą prawdę o swojej przeszłości. Do tej pory fani nie mieli o niczym pojęcia.

Obecnie Roksana Węgiel zapisuje się na szczycie polskich wokalistek młodego pokolenia. Od samego początku sukcesywnie wspina się po szczeblach kariery i dziś może poszczycić się naprawdę imponującymi osiągnięciami. Obecnie fani mają możliwość oglądać ją w "Tańcu z gwiazdami", ale wszystko zaczęło się od udziału w "The Voice Kids", gdzie zajęła pierwsze miejsce.

Potem została reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji Junior, gdzie również zdobyła zwycięstwo. Po tym wszystkim jej kariera poszybowała, a ona, choć była jeszcze nastolatką, stawała się jedną z popularniejszych wokalistek w kraju. Przy okazji najnowszej rozmowy dla podcastu Newonce, Roxie powróciła pamięcią do początków swojej kariery, dzieląc się jednak przykrym wyznaniem.

Okazało się, że choć wygrana na Eurowizji wniosła dużo dobrego do jej życia, przyniosła też wiele ciężkich chwil. Roxie szybko popadła w rutynę, a co gorsza, nie była rozumiana przez współpracowników.