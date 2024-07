1 z 11

„all in for #mygirls” to wydarzenie, które jednoczy ćwiczące dziewczyny w grupę #mygirls. Po zeszłorocznym sukcesie wspólnego treningu, marka Adidas i Ewa Chodakowska postanowili zawiesić poprzeczkę jeszcze wyżej - tym razem kobieca siła ma być tak wielka, że zdominuje cały stadion piłkarski mieszczący ponad 30 tysięcy ludzi. Zajęcia zostaną podzielone na trzy segmenty: rozgrzewający dance, kondycyjny fitness i na koniec wyciszającą jogę.

7 czerwca trenerka spotka się ze wszystkimi chętnymi paniami na murawie stadionu Legii i przeprowadzi z nimi naprawdę wyczerpujący trening, zmieniając na chwilę murawę w siłownię. Przed wydarzeniem, Chodakowska zorganizowała konferencję prasową na której pojawiła się również Patricia Kazadi. Nie mogło także zabraknąć męża Ewy.

Wybierzecie się na początku czerwca na ćwiczenia z Ewą?

