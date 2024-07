To jak dorasta i dojrzewa Honorata Skarbek mogliśmy obserwować od samego początku jej kariery. Co za tym idzie, byliśmy świadkami drastycznej zmiany fryzury i wymiany całej garderoby. Nowy wizerunek zaowocował udziałem w "Tańcu z gwiazdami", gdzie mogliśmy obserwować jak z odcinka na odcinek doskonali swoje umiejętności taneczne, przy czym gubi niechciane kilogramy. Zobacz: Honey mocno schudła po "TzG". Pochwaliła się imponującą talią

Czas zdecydowanie działa na korzyść Honoraty. Czy uwierzycie w to, że ta dziewczyna ma kompleksy? Brzmi to nierealnie, a jednak... Honey wymieniła na swoim blogu wszystko to, czego w sobie nie lubi. I wzbudziła wśród fanów wielkie niedowierzanie.

Ja mam kompleksy. Sporo ich jest nawet: chciałabym mieć gęstsze włosy, mam takie szparki między zębami, też chciałabym je zniwelować, mogłabym mieć chudsze uda, chudsze łydki. Staram sie żyć w harmonii z samą sobą. Uważam, że kiedy zaakceptujemy siebie w 100%, wtedy lepiej wygląda nasze życie. Pogodniej jest iść nam przed siebie w momencie, kiedy patrzymy na siebie w lustro z uśmiechem.

