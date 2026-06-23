Sandra Kubicka po głośnym rozstaniu z Aleksandrem Baronem ponownie układa sobie życie u boku nowego partnera Adama Zaorskiego. Modelka nie ukrywa, że jest szczęśliwa w nowej relacji i coraz częściej dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Ostatnio zakochani wybrali się na romantyczny wyjazd do Włoch, skąd opublikowali kilka nagrań i zdjęć. Jedno z nich szczególnie przyciągnęło uwagę internautów, którzy licznie komentowali okazywane sobie uczucia. Wśród wielu reakcji pod postem modelki pojawił się również komentarz Tomsona, który nie przeszedł bez echa. Napisał o "kondolencjach" skierowanych prawdopodobnie do nowego partnera Kubickiej. To jednak nie wszystko. Udostępnił na InstaStories film Szymona Majewskiego, który drwił z kanapek zrobionych przez celebrytkę dla ukochanego. Co na to Adam Zaorski?

Adam Zaorski opublikował nowy post. Nie przejmuje się przytykami ze strony Tomsona

Po komentarzu Tomsona Sandra Kubicka opublikowała wymowny wpis. Wspomniała o spokoju i byciu określanym mianem "czarnego charakteru". Na słowa Tomsona zdaje się nie zwracać uwagi sam Adam Zaorski. Nowy partner Sandry Kubickiej przerwał milczenie w mediach społecznościowych i opublikował serię kadrów z ich wspólnego pobytu we Włoszech. Na zdjęciach można zobaczyć parę podczas romantycznej kolacji, spacerów urokliwymi uliczkami miasta oraz rejsu łódką. Fotografie pokazują, że zakochani chętnie spędzają razem czas i korzystają z każdej chwili we dwoje. Zaorski zdecydowanie skupia się na budowaniu relacji z modelką. Opublikowane materiały szybko przyciągnęły uwagę obserwatorów, którzy nie szczędzili parze ciepłych słów.

Sandra Kubicka o nowym partnerze. Co za słowa

Sandra Kubicka nie ukrywa, że u boku Adama Zaorskiego odzyskała spokój i poczucie szczęścia. Na jednym z InstaStories wspomniała o tym, jaki prywatnie jest jej partner.

Jest moją oazą spokoju w tym zwariowanym świecie. Nie ma w sobie grama złej emocji, zazdrości, jest najspokojniejszym mężczyzną, jakiego poznałam, bardzo dojrzały i wyrozumiały. Jest przeinteligentny, zabawny, czuły i codziennie sprawia, że czuję się najważniejsza pisała.

Wspomniała także o tym, jak jej syn dogaduje się z ukochanym. Przyznała, że towarzyszył jej strach przed znalezieniem partnera, ale dziś nie dowierza, gdy patrzy na dobrą relację Leosia i Zaorskiego.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: