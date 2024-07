Zimą w sklepach szukamy przede wszystkim ciepłych ubrań i dodatków, dzięki którym obronimy się przed chłodem. Nawet w najcieplejszej kurtce nie będziemy czuć się komfortowo jeśli w naszym zestawie zabraknie uszytego z grubego materiału komina.

Komin jest idealną alternatywą dla szalika, ale bardziej praktyczną. Nie trzeba go owijać kilka razy wokół szyi. Wystarczy go włożyć przez głowę i mieć pewność, że żaden mróz nie będzie nam straszny. My polecamy wam szczególnie wełniane propozycje w żywych kolorach, które dodają energii naszej zimowej stylizacji.

Tak prezentują się najciekawsze modele kominów na zimę 2013: