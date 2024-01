Jeden z najpopularniejszych obecnie youtuberów Konopskyy, czyli Mikołaj Tylko, w ubiegłym roku zaliczył ogromny skok oglądalności. To on razem z Sylwestrem Wardęgą nagłośnili tzw. Pandora Gate, która pokazywała niepokojące i niejasne relacje twórców internetowych z niepełnoletnimi fankami. Teraz udzielił wywiadu, w którym opowiedział o propozycji zareklamowania... serwisu TVP.

Po ujawnieniu internetowej afery Konopskyy zwrócił na siebie uwagę nawet polityków, m.in. Mateusza Morawieckiego, który będąc wtedy premierem, zapowiedział, że zajmie się "Pandora Gate".Później internauci zaczęli sugerować, że youtuber współpracuje z rządem. W wywiadzie w podkaście Fomo Podcast zaprzeczył, a przy okazji zdradził, że dostał kuszącą propozycję od... Telewizji Polskiej. Chodziło o reklamę aplikację dla młodzieży stworzonej przez TVP:

Oferowane pieniądze były ogromne:

Za jedną wstawkę na YouTubie z reklamą tej rządowej strony były kwoty rzędu 80 tysięcy do 100 tysięcy złotych z państwowych pieniędzy. Oferowali mi pakiet chyba czterech wstawek. To były kwoty od 350 tysięcy do 400 tysięcy złotych

Konopskyy podkreślił, że nie zastanawiał się nad współpracą z Telewizją Polską. Jak tylko dowiedział się, że spółka jest podpięta pod TVP, odrzucił hojną propozycję.