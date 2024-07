Nu-jazzowy zespół Mikromusic podzielił się teledyskiem do kolejnego singla z albumu "Sova". To intrygująca, animowano-plastelinowa wariacja na temat kobiecości do piosenki "Oczko"



- Wszyscy w zespole niecierpliwie czekaliśmy na premierę. Ostatnie szlify nad obrazem odbywały się o dziwo w Japonii, gdzie przeprowadzana była postprodukcja. Zrobiło się więc międzynarodowo - zdradziła w rozmowie z AfterParty.pl Natalia Grosiak, wokalistka zespołu.



Autorką i realizatorką klipu jest Eliza Płocieniak-Alvarez. Artystka, z wykształcenia iberystka, sztuki animacji filmowej uczyła się w cenionym łódzkim studio Se-ma-for oraz w Szkole Filmowej w Madrycie.



Co ciekawe, jeszcze przed oficjalną premierą, klip zobaczyli selekcjonerzy festiwalu Yach Film i zdecydowali o jego nominacji w tegorocznym konkursie w kategorii "Animacja". To oznacza, że "Oczko" walczyło w tym roku o najważniejszą nagrodę polskich wideoklipów! Zwycięzcą zostało jedneak wideo "Zabawki" autorstwa Moniki Kuczynieckiej.



