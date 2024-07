Kilka dni temu w amerykańskim programie śniadaniowym "Good Morning America" odbyła się premiera trailera teledysku "Papi" Jennifer Lopez. Jest to trzeci klip promujący nagrany po sześciu latach album "Love?".



Fabuła teledysku jest dość niecodzienna: Lopez zjada magiczne ciasto, w wyniku czego wszyscy napotkani przez nią mężczyźni zaczynają szaleć na jej punkcie (jakby potrzeba było do tego jakiegoś ciasta ;-)). Dopiero taniec J.Lo uspakaja szalony tłum, który po chwili dołącza do piosenkarki. Historia ma oczywiście swój happy end - Jennifer z ulicznych zamieszek ratuje przystojny ukochany.



W teledysku pojawia się aż cztery razy "product placement". Lopez reklamuje alkohol, samochód, telefon komórkowy i biżuterię. Dzięki temu na klip nie musiała zbyt wiele wydawać. Sprytnie...

