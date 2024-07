Dziś w Klipie Dnia teledysk do piosenki, która podbija parkiety w całej Polsce, "Open Up Your Heart". Utwór nagrał duet Gromee i Jayden Felder, a skomponowali go Marcin Nierubiec, Andrzej Gromala i Jayden Felder. Pierwszy z wymienionych stoi za sukcesami przebojów "Misja" Dody czy "Marusia" Maryli Rodowicz.



"Open Your Heart" zdążyło już porządnie namieszać na polskich listach przebojów i trafiło do czołówek najczęściej granych w ogólnokrajowych rozgłośniach radiowych. A o czym opowiada konkretnie ta piosenka?



- Piosenka namawia wszystkie osoby ze złamanym sercem, by nie poddawały się i otworzyły na nową miłość! Czas leczy rany, a miłość zwycięży wszystko - zdradził w rozmowie z AfterParty.pl Marcin Nierubiec, współkompozytor.



W teledysku pojawiają się: król, koń i rowerzysta. Co ciekawe, w główną rolę wcielił się Adam Grzanka ze kabaretu Formacja Chatelet.



Podoba wam się teledysk do "Open Up Your Heart"?



