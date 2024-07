Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jesień 2011 roku należy do Adama "Nergala" Darskiego. Oprócz popularności jaką przysporzył mu udział w programie "The Voice of Poland", Darski nadal jest wokalistą zespołu Behemoth. Po ponad rocznej przerwie spowodowanej chorobą chłopaki wracają z nową piosenką "Lucifer". Nakręcili do niej oczywiście klip. Dla wielu, a już na pewno dla Ryszarda Nowaka może wydać się on mocno kontrowersyjny. W klipie pojawia się opętana dziecko i mnóstwo symboli religijnych użytych na pewno nie do modlitwy...



Co ciekawe w teledysku gościnnie wystąpił Maciej Maleńczuk. Wracając do Nergala, to warto zauważyć jedno. Widać, że jest w swoim żywiole i w życiowej formie.



Jak wam się podoba klip do najnowszej "piosenki" Behemotha?

Reklama

chimera