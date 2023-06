Klaudia Halejcio oprócz bycia aktorką i zabawną tiktokerką jest przede wszystkim szczęśliwą mamą. Jej córeczka Nel właśnie skończyła roczek i z tej okazji gwiazda razem z partnerem wyprawiła jej huczne urodziny w ich domu. Cała impreza w pastelowych kolorach w połączeniu z pięknymi wnętrzami ich willi nabrała bajkowego klimatu. Klaudia Halejcio świętuje pierwsze urodziny córki! Młoda aktorka i mama Klaudia Halejcio cieszy się sympatią fanów, którzy doceniają jej dystans i poczucie humoru. Na Instagramie i TikToku sprawia wrażenie wyluzowanej mamy, która uwielbia poświęcać czas na zabawę ze swoją uroczą córeczką. Na co dzień małą Nel wychowuje wspólnie z partnerem, z którym mieszka razem w pięknej willi. Klaudia Halejcio wyznała, że w opiece nad dzieckiem bardzo pomaga jej mama, która nawet rzuciła pracę by pomóc córce przy Nel . Pierwszy tydzień czerwca to czas świętowania w domu aktorki. Partner Klaudii Halejcio z okazji dnia dziecka zaskoczył Nel atrakcją w postaci baniek mydlanych w całym domu . To nie koniec niespodzianek dla uroczej córeczki pary. Klaudia Halejcio wyprawiła Nel huczne pierwsze urodziny! Zobaczcie tylko te zdjęcia! Zobacz także: Klaudia Halejcio i jej córka, jak Robert Lewandowski i Klara Lewandowska! Musicie to zobaczyć! Na urodzinowej imprezie nie zabrakło kolorowych balonów w pastelowych odcieniach. Klaudia zorganizowała także pyszny tort, który jak widać na zdjęciu zachwycił wyglądem młodą mamę. Kolorowe balony przyczepione zostały do jednorożca, na którym Nel będzie mogła się bujać. Widać, że przygotowania do ważnego wydarzenia sprawiły Klaudii dużo radości. Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała wyjątkowe kadry ze swojej sypialni. Takich zdjęć jeszcze nie publikowała! ...