Klaudia Halejcio była jedną z gwiazd, które w piątkowy wieczór wybrały się na imprezę marki Maybelline New York - Music Stories. Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" i jedna z najpopularniejszych influencerek postawiła na oryginalną stylizację w błękitnym kolorze. Ten top z piórami to hit, ale i tak całą uwagę skupiają na sobie buty... Musicie je zobaczyć!

Klaudia Halejcio cała na niebiesko, ale wszyscy patrzą tylko na jej buty!

Klaudia Halejcio należy do grona gwiazd, które często pojawiają się na ściance i zaskakują swoimi stylizacjami. Aktorka nie boi się eksperymentować z modą i często wybiera zestawy w mocnych kolorach, które przyciągają uwagę i wielokrotnie są inspiracją dla fanek Klaudii Halejcio do tworzenia własnych stylizacji. Na ostatniej imprezie Maybelline New York - Music Stories aktorka wybrała zestaw w błękitnym kolorze z szerokimi jeansami i pierzastym topem, jednak to dodatki sprawiły, że ta stylizacja zaskakuje. Tylko spójrzcie na jej buty!

Trzeba przyznać, że Klaudia Halejcio ze swoją stylizacją miała naprawdę mocne wejście i była jedną z gwiazd, która przyciągała obiektywy fotoreporterów.

Oprócz Klaudii Halejcio na imprezie marki Maybelline New York - Music Stories pojawiło się też mnóstwo gwiazd, a wśród nich uwagę przyciągała Emilia Dankwa czyli słynna Zosia z serialu "Rodzinka.pl" oraz Karolina Pisarek-Salla.

