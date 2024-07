Klaudia Halejcio przeszła na dietę pudełkową? Na swoim Instagramie aktorka pokazała, że będąc w drodze, stawia na catering Mateusza Gesslera "Warszawski dzień". Zdradziła ją torba z logiem tej firmy. Klaudia Halejcio chce być fit i nie żałuje na to pieniędzy. Posiłki przygotowywane przez kucharzy z restauracji Mateusza Gesslera nie należą przecież do najtańszych!

Catering od Mateusza Gesslera za 100 złotych dziennie!

Co to jest "Warszawski dzień" Mateusza Gesslera? To propozycja diety dla mieszkańców stolicy, czyli codzienny catering (5 posiłków), dostarczanych klientowi w pudełkach. W ofercie „Warszawskiego Dnia” znajduje się mnóstwo rodzajów cateringu - od klasycznego, przez wegetariański po diety oczyszczające. Posiłki w tym cateringu są przygotowywane przez kucharzy z restauracji Mateusza Gesslera „Warszawa Wschodnia”, a więc są najwyższej jakości. A za jakoś trzeba płacić! Catering dzienny klasyczny kosztuje aż 99 złotych, zaś miesięczny - już „tylko” 1800 złotych. Tańsza opcja to wersja 3-daniowa do pracy. Dzienny koszt to 79 złotych, miesięczny - 1400 zł. Nie wiadomo, na jaką opcję zdecydowała się Klaudia Halejcio, ale wygląda na zadowoloną!

Skorzystalibyście z cateringu Mateusza Gesslera?

