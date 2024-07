2 z 4

Neon Demon The Neon Demon

Jeden z najbardziej charakterystycznych reżyserów współczesnego kina – Nicolas Winding Refn, czyli bardziej znajomo: facet, który wyreżyserował „Drive” z Ryanem Goslingiem – powraca ze swoim najnowszym filmem. Opowieścią o młodej dziewczynie (Elle Fanning), która opuszcza swoje małe miasteczko i wyrusza do Los Angeles, by rozpocząć karierę modelki. Założony plan udaje się zrealizować, ale szybko okazuje się, że modeling to świat kobiet owładniętych obsesją piękna, które zrobią wszystko, by zawsze być młode i piękne.

Temat filmu wydaje się być banalny i wyświechtany. Jedyną nadzieją na udany film jest więc osoba jego reżysera, który na pewno niekonwencjonalnie podejdzie do sprawy. Tyle, że trzeba lubić jego styl, który – wiem po sobie – nie wszystkim trafia do gustu.

Werdykt: Dla ambitnego widza

Zwiastun: