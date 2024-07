1 z 3

Spragnieni kolejnych magicznych sztuczek po telewizyjnym występie Pana Ząbka? „Iluzja 2” powinna zaspokoić Wasze oczekiwania. Będzie też trochę przemocy i coś dla młodszych widzów. Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Iluzja 2 Now You See Me 2

Lepszego momentu na premierę „Iluzja 2” nie mogła sobie wymarzyć. Właśnie teraz, gdy cała Polska od tygodnia komentuje magiczne sztuczki Pana Ząbka... ;)

Na kinowe ekrany powracają legendarni Czterej Jeźdźcy, bohaterowie filmu „Iluzja”, który w 2013 roku niespodziewanie podbił serca widzów. Tym razem popadną w nie lada tarapaty, gdy ich główny wróg, którego wsadzili za kraty w pierwszej części, będzie chciał się na nich zemścić. I wrobi ich w spowodowanie katastrofy podczas Super Bowl. Czy udowodnią swoją niewinność? Głupie pytanie :).

Jeśli oczekujecie niezobowiązującej letniej rozrywki, to „Iluzja 2” jest filmem dla Was. I tyle, tu naprawdę nie ma co szukać czegoś więcej.

Werdykt: Wakacyjna rozrywka

Zwiastun: