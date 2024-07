To miała być magiczna sztuczka w programie na żywo. W Pytaniu na śniadanie Marzena Rogalska miała zgnieść torbę, gdzie wcześniej włożone były pionowo grube gwoździe. Marzena miała zgnieść torbę, gdzie gwoździa miało już nie być.... Niestety sztuczka się nie udała i Marzena Rogalska z całej siły dłonią zgniotła torbę, gdzie nadal był gwóźdź. Zaczęła krzyczeć z bólu!

Musicie to zobaczyć. Przerażenie na twarzach magika, Tomasza Kammela i samej zwijającej się z bólu Marzeny! Opis sytuacji:

Gościem "Pytania na śniadanie" był iluzjonista Pan Ząbek.

- Chcielibyśmy, żebyś nas uwiódł jakąś sztuczką - przywitała go Marzena Rogalska.

- To sztuczka najstarsza na świecie. Nazywa się rosyjska ruletka - zapowiedział iluzjonista.

K* przepraszam! Przebiłem ci rękę. Przepraszam - wykrzyknął pan Ząbek, po czym program został przerwany reklamami.

Cała sytuacja.

Tomasz Kammel po zejściu z anteny nagrał wideo, informując, że Marzena Rogalska ma świetną opiekę i wszystko będzie dobrze.

To rzeczywiście był prawdziwy gwóźdź programu....

Myślcie, że to prawdziwa sytuacja, czy tylko fejk dla rozgłosu?

AKTUALIZACJA: Marzena Roglaska wróciła już ze szpitala. Czuje się dobrze. Rana została opatrzona, a prezenterka dostała zatrzych przeciwtężcowy. W wideo, które pojawiło się w sieci, prosiła, by nie hejtować magika. Zapewnia, że nie zrobił tego celowo. Zobaczcie nagranie.

Tomasz Kammel i Marzena Rogalska to lubiani prowadzący Pytania na śniadanie, ale czasem robią akcje, by promować program. Czy to jedna z nich?