3 z 5

Czas próby The Finest Hours

Amerykańskie kino lubi oparte na prawdziwych wydarzeniach filmy, pełne patosu i bohaterstwa. Tym razem, jeśli wierzyć zwiastunom, będziemy mieć do czynienia z historią „niezwykłą”! No w sumie wiadomo, gdyby taka nie była, to nikt nie robiłby o tym filmu. Parę lat temu mogliśmy oglądać już podobny film, czyli „Gniew oceanu” z George'em Clooneyem i nic nie wskazuje na to, że „Czas próby” będzie się znacząco od niego różnił. No może zakończenie będzie bardziej szczęśliwe ;). Z moich słów można wyczytać sceptycyzm i rzeczywiście, taki jest mój stosunek do filmu Craiga Gillespiego.

A zobaczymy w nim historię dzielnych członków Straży Przybrzeżnej, którzy - nie zważając na zagrożenie życia - ruszają na ratunek rozbitkom uwięzionym w pękniętym na pół okręcie SS Pendleton.

Werdykt: Weźcie ze sobą kamizelki ratunkowe

Zwiastun: