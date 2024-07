3 z 5

Bogowie Egiptu Gods of Egypt

Nikolaj Coster-Waldau to wielki pechowiec. Jak nie odrąbią mu dłoni ("Gra o tron"), to teraz znów wydłubali mu oczy. A konkretnie zrobił to wkurzony egipski bóg Set (Gerard Butler), któremu zachciało się rządzić światem. No ale Horus (Waldau) będzie miał okazję do zemsty, choć z pewnością łatwo mu ona nie przyjdzie, a po drodze czeka go wiele niebezpieczeństw. Może z pomocą niejakiego Beka (Brenton Thwaites) będzie łatwiej?

Z jednej strony kusi nazwisko reżysera "Bogów Egiptu" Aleksa Proyasa (głośny "Kruk"), z drugiej jego najnowszy film to całkowicie zaprzeczenie tego, czym był "Kruk" z tragicznie zmarłym synem tragicznie zmarłego Bruce'a Lee – Brandonem Lee. Mrok i dramat zastąpiło jaskrawe i jarmarczne widowisko, w którego produkcji znów za bardzo zaufano komputerom. Myślę, że ze szkodą dla filmu.

Werdykt: Jarmarczne widowisko

Zwiastun: