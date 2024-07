Finałowy odcinek przyniósł nam kilku zwycięzców w 8. edycji „You Can Dance”. Mateusz Sobecko wytańczył sobie 100 tys. zł i kurs tańca w Nowym Jorku.

Particia Kazadi w końcu przezwyciężyła swoją słabość do przekombinowanych nakryć głowy i peruk i pokazała nową fryzurę na G.I. Jane.

Michał Piróg pobił Patricię Kazadi i bezapelacyjnie teraz to on jest numerem jeden w kategorii „Ozdoby i nakrycia głowy: im dziwniej tym lepiej”. Od jego misternych konstrukcji inspirowanych ozdobami hinduskich kobiet nie mogliśmy oderwać wzroku i w półfinale, i w finale „You Can Dance”.

A może Michał Piróg startował w castingu do filmu Mad Max? Jak sądzicie, pasowałby?