Marsjanin The Martian

Co byście zrobili, gdybyście niespodziewanie znaleźli się na Marsie? Sami jak palec, pozbawieni komunikacji z odległą o 225 milionów kilometrów Ziemią, zaopatrzeni w żywność na okres niewystarczający do tego, by doczekać pomocy. W niewielkiej stacji badawczej, jednym z niewielu miejsc na całej planecie, w którym można zdjąć kosmiczny skafander. Pewnie ten tego ze strachu. I słusznie! Bo to pierwszy krok do przetrwania w takich warunkach. Nie wierzycie? To zapraszam do kin na „Marsjanina”, jego bohater, kosmonauta Mark Watney, pokaże Wam, że nie żartowałem.

Na początku był książkowy bestseller autorstwa Andy'ego Weira. Potem materiałem zainteresował się Ridley Scott, reżyser, którego nikomu nie trzeba przedstawiać („Blade Runner”, „Obcy – 8. pasażer Nostromo”, „Prometeusz” – żeby pozostać tylko w klimatach kosmicznych). Od tego miejsca to już ruszyło z kopyta. W rolę Watneya wcielił się Matt Damon, a całość wyszła na tyle dobrze, że zewsząd słychać pochwały i zapewnienia, że to jeden z najlepszych rozrywkowych filmów roku. W rzeczy samej tak właśnie jest, a „Marsjanina” przegapić nie wolno.

Werdykt: Rozrywka na kosmicznym poziomie

Zwiastun: