Werdykt: James Bond

I właściwie tutaj mógłbym już skończyć, bo wiadomo: Bond to Bond. Fenomen, instytucja, wydarzenie. Niezależnie od tego czy kolejny film z udziałem agenta 007 będzie ekscytujący, nudny, wystrzałowy, przegadany, a może jeszcze jakiś, to i tak każdy chce go obejrzeć i obejrzy (z wyjątkiem kilku malkontentów, którzy zawsze się zdarzają). Bilety na pierwsze seanse wyprzedały się już dawno, więc mogę życzyć jedynie powodzenia tym, którzy chcieliby obejrzeć „Spectre” w pierwszych dniach jego wyświetlania. I nie siedzieć w najniższych rzędach :).

W kolejnej części przygód najlepszego agenta Jej Królewskiej Mości, Bond – a to niespodzianka – stoczy walkę z najpotężniejszą przestępczą instytucją świata! No ciekawe, kto wyjdzie zwycięską ręką z tej konfrontacji... Na pewno twórcy filmu, „Spectre” pobił rekord pierwszych 7 dni wyświetlania w kinach Wielkiej Brytanii. Film zarobił tam 63,8 miliona dolarów, czyli aż o 40 milionów więcej niż poprzedni rekordzista – „Harry Potter i Więzień Azkabanu”.

