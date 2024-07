Dziewczyny Bonda to jedne z najważniejszych postaci w filmach o przygodach agenta 007. Były nimi najsłynniejsze aktorki takie jak Jane Seymour, Halle Berry, Sophie Marceau, Ursula Andress czy nasza Izabela Scorupco. Zawsze są to piękności, zawsze w typie Bonda i zawsze nie mogą mu się oprzeć, niezależnie od tego, czy są pozytywnymi bohaterkami czy może będą chciały go zabić :).

A co o obecnych kobietach Bonda w filmie "Spectre" sądzą polskie gwiazdy?

Halle Berry, no i Monica... nie wybieram przez pryzmat dzisiejszej premiery, ale też jest cudowną, piękną aktorką - rozpływa się Maciek Musiał.

Ale już Martin Stankiewicz ma zupełnie inne zdanie na temat Moniki Bellucci, która właśnie skończyła 51 lat.

Monica Bellucci jest już stara. Oglądałem w kinie Bonda i myślę sobie: Boże już się zestarzała. Kiedyś faktycznie, gdy byłem 14-latkiem i ona była w "Asteriksie i Obeliksie" jako Kleopatra, to zachwycało mnie jej piękno. A teraz widzę, że bardzo pięknie się... zestarzała, jest piękna, ale nie dla mnie. Fajnie, że kobiety Bonda poszły w stronę ciekawej urody, a nie są typowo "modelkowe". To już było nudne, że on się otaczał takimi pięknymi kobietami, a piękno jest w środku - mówi youtuber.

