Prawdziwe imię i nazwisko: Thomas Sean Connery

Data urodzenia: 25 sierpnia 1930 r.

Znak zodiaku: Panna

Zawód: aktor

Sean Connery jest jednym z najbardziej charyzmatycznych aktorów. Urodził się niedaleko Edynburga. W wieku 13 lat zakończył edukację i rozpoczął pracę. Był m. in. ochroniarzem, kulturystą czy modelem. Zajął 3. miejsce w konkursie Mister Universum. Śpiewał też w marynarskim chórze i zagrał małą rolę w musicalu "South Pacific", choć nie umiał tańczyć.

Przełom w jego karierze nastąpił w 1961 roku, kiedy wygrał casting do roli Jamesa Bonda. Pierwszy film o przygodach agenta 007 "Doktor No" wszedł do kin rok później i okazał się wielkim przebojem kinowym. Connery wystąpił jeszcze w 6 filmach o Jamesie Bondzie: "Pozdrowienia z Moskwy". "Goldfinger", "Operacja Piorun", "Żyje się tylko dwa razy", "Diamenty są wieczne" i "Nigdy nie mów nigdy". I do dziś jest uważany za najlepsze wcielenie agenta 007. Sean Connery zagrał jeszcze bardzo wiele znakomitych ról i udało mu się odciąć od wizerunku Agenta Jej Królewskiej Mości.

Zyski z filmu "Diamenty są wieczne" przeznaczył na założenie organizacji Scottish International Educational Trust pomagającej biednym szkockim dzieciom w edukacji.

Sean od 1977 roku związany jest z malarką Micheline Roquebrune. Ma też syna Jasona z poprzedniego małżeństwa z Diane Cilento.

W 2000 roku Sean Connery otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki za zasługi dla Wielkiej Brytani