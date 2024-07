Kinowe premiery weekendu 04-06.12.2015

3 z 6

Kochajmy się od święta Love the Coopers

A to już typowy film o świętach. Typowy film o świętach wygląda tak, że duża rodzina zbiera się razem i świętuje. Co dalej? No nic, kończą się święta i członkowie rodziny rozjeżdżają się po domach.

Oczywiście byłoby nudno, gdyby wszystko było takie słodkie i bezproblemowe. Tak samo tutaj. Członkowie rodziny mają swoje problemy, które ujrzą światło dzienne w trakcie biesiadowania i wiele będzie wskazywało na to, że wszystko skończy się wielką, rodzinną kłótnią. No ale to przecież Boże Narodzenie, miłość wisi w powietrzu itd.

Kto lubi takie lekkie, przyjemne i nieoryginalne kino będzie zadowolony. Zadba o to świetna obsada: Diane Keaton. John Goodman, Alan Arkin, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, Olivia Wilde, Ed Helms.

Werdykt: Nic oryginalnego

Zwiastun: