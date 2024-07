1 z 4

Powoli kończy się marcowa posucha w kinach. Razem z kwietniem wchodzimy w filmową wiosnę, a w niej początek sezonu na wielkie, rozrywkowe hity za setki milionów dolarów. Na początek na dużym ekranie zmierzą się dwaj superbohaterowie: Batman i Superman.

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości Batman v Superman: Dawn of Justice

Gdyby wierzyć tylko i wyłącznie recenzjom, okazałoby się, że w przypadku pojedynku dwóch komiksowych superherosów po wyjściu z kina usłyszymy z ust widzów jedynie odmianę słowa „zły” przez wszystkie przypadki. Recenzenci w większości nie pozostawiają na filmie Zacka Snydera suchej nitki zarzucając mu każdy filmowy grzech, jaki tylko posiadają w swoim arsenale. I prześcigają w jak najniższym ocenianiu „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości”.

I wiecie co? Ja tam wierzę recenzjom, bo zwiastun monumentalnego komiksowego dzieła zapowiada zbyt długą i zbyt poważną rąbaninę, która zamiast zapewnić rozrywkę, zapewni ból głowy. No ale co poradzić, do kina iść trzeba :), żeby przekonać się o tym na własne oczy. W końcu konfrontacja pomiędzy Batmanem (Ben Affleck) i Supermanem (Henry Cavill) to coś, na co wielu czekało od dawna. Poza tym pojawi się tu po raz pierwszy Wonder Woman (Gal Gadot), która wkrótce zostanie bohaterką osobnego filmu. Ale o nim porozmawiamy, gdy trafi na ekrany.

Werdykt: Zbyt poważnie o niepoważnych sprawach

