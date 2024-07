1 z 6

Kinga Rusin i Marek Kujawa są ze sobą już 6 lat. Ale mało pokazują się razem, dwa lub razy razy do roku na ważnych wydarzeniach. Dlatego Kinga i Marek w czułościach to wręcz widok nie do uchwycenia. A jednak na charytatywnym Balu TVN się udało. Kinga Rusin i prawnik Marek Kujawa tylko przez chwilę pozowali, ale był i buziak i czułe uśmiechy przed obiektywem fotoreporterów. Trzeba przyznać, że Kinga Rusin wyglądała seksownie, więc nic dziwnego, że Marek Kujawa nie mógł odczepić swoich rąk od niej :). Sama Kinga w sukni od Paprocki&Brzozowski napisała, że czuła się na balu jak księżniczka.

Czułam się jak księżniczka! Dziękuję @paprockibrzozowski za jedną z najpiękniejszych sukni jakie kiedykolwiek miałam na sobie! Mariusz, Marcin jesteście po prostu fantastyczni!!! #baltvn2016 #fundacjatvn #niejesteśsam - czytamy na swoim Instagramie Rusin.

Zobacz: Spojrzenie zakochanego faceta – pierwszy znak zakochania

Dlaczego Kinga Rusin i Marek Kujawa nie bywają razem na salonach? Bo z powodu pracy Kujawy źle to by wpływało na jego pozycję i wiarygodność jako prawnika. Wszyscy jednak się zastanawiają, dlaczego para po tylu latach razem nie bierze ślubu? A to mogłaby być piękna uroczystość. Sezon na śluby przecież trwa. Mamy już państwa Woźniak-Starak, za chwilę powitamy państwa Majdan. Czekamy na państwa Kujawę :).

Zobacz naszą galerię: Rusin i Kujawa w czułościach na Balu TVN Fundacji "Nie jesteś sam".

Zobacz także: Olejnik, Kręglicka, Rusin, Woźniak-Starak, Rozenek i morze gwiazd na Balu TVN! ZDJĘCIA